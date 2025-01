Mesmo sem seu astro Marmoush, Eintracht vence (2-0) e mergulha Dortmund em crise

Graças a este triunfo, o Eintracht se consolida em terceiro lugar na classificação, agora com 36 pontos, seis atrás do líder Bayern Munique e a dois do Bayer Leverkusen (2º), que vão enfrentar Wolfsburg e Borussia Mönchengladbach, respectivamente, no sábado.

Já para o Borussia Dortmund esta terceira derrota consecutiva complica muito sua situação. A continuidade do seu treinador Nuri Sahin no cargo parece estar por um fio. O time ocupa a décima posição, muito longe do topo da tabela, e ao que tudo indica está relegado a lutar para chegar ao 'Top 4' e poder assim disputar pelo menos a próxima Liga dos Campeões.

Antes do início da partida, o Eintracht anunciou que Omar Marmoush, vice-artilheiro da atual Bundesliga com 15 gols, ficou de fora do elenco, admitindo que estava em negociações com um clube, sem especificar qual.