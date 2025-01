Israel publica lista de 95 palestinos que podem ser libertados a partir de domingo em Gaza

As autoridades israelenses publicaram, nesta sexta-feira (17), os nomes de 95 presos palestinos, a maioria mulheres e menores, que poderão ser libertados a partir de domingo, como parte da primeira troca de prisioneiros sob o acordo de trégua com o Hamas, que visa encerrar mais de 15 meses de guerra.

Aprovado pelo gabinete de segurança israelense, mas ainda à espera de uma aprovação do governo nesta sexta-feira, o acordo de trégua em Gaza, que deve entrar em vigor no domingo, prevê na primeira fase a libertação de 33 reféns israelenses em Gaza em troca de várias centenas de palestinos presos por Israel.

Desta lista, apenas sete prisioneiros teriam sido detidos antes de 7 de outubro de 2023, data do ataque sem precedentes do movimento islamista palestino Hamas em Israel.

Presa no final de dezembro na Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel desde 1967, a mulher sexagenária está detida desde então sem acusação.

Em setembro de 2021, ela foi libertada após cumprir uma sentença de dois anos em uma prisão israelense por participar de atividades da PFLP.

De acordo com o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, a libertação dos reféns israelenses capturados em 7 de outubro de 2023, prevista na primeira fase do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, deve começar no domingo.