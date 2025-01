Djokovic vence Machac e vai às oitavas do Aberto da Austrália

O tenista sérvio Novak Djokovic, dez vezes campeão do Aberto da Austrália, se classificou para as oitavas de final do torneio ao vencer com autoridade o tcheco Tomas Machac (N.25) nesta sexta-feira (17).

"Honestamente, acho que joguei muito bem. Estou muito feliz com o jogo, inclusive estou surpreso com o resultado, por ganhar em três sets. Ele desmoronou no segundo set, eu tive problemas físicos, mas consegui administrar", analisou 'Djoko'.

"Depois, no terceiro set, me senti renovado e me movimentei bem. Estou satisfeito com o meu jogo, mas sempre há coisas a melhorar e trabalhar", acrescentou.

Atual número 7 do mundo, Djokovic se junta ao alemão Alexander Zverev (N.2) e ao espanhol Carlos Alcaraz (N.3) nas oitavas de final em Melbourne. Outro de seus principais rivais na luta pelo título, o italiano Jannik Sinner (N.1) entra em quadra pela terceira rodada no sábado.