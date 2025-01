Destino de duas crianças mantidas como reféns em Gaza deixa Israel em alerta

O destino de Kfir Bibas, um bebê sequestrado em 7 de outubro de 2023 de um kibutz junto com seu irmão de quatro anos, Ariel, deixou Israel em suspense desde o anúncio de uma trégua em Gaza que deve permitir a libertação dos reféns.

Kfir Bibas, um israelense nascido na Argentina, completaria dois anos de idade no sábado e é o mais jovem dos 251 reféns capturados por combatentes do movimento islamista palestino Hamas no ataque sem precedentes ocorrido há 15 meses no sul de Israel.