Como será a posse de Trump?

Pela primeira vez em 40 anos, o presidente dos Estados Unidos será empossado dentro do Capitólio, em vez de nas escadarias, uma medida adotada para se proteger do frio que assola Washington. A posse de Donald Trump será o ponto alto de vários dias de festividades. A AFP detalhou a agenda de Trump, a lista de algumas personalidades que participarão da posse e o que se espera para as primeiras horas do magnata republicano como 47º presidente dos Estados Unidos.

O ponto alto será a cerimônia de posse na segunda-feira ao meio-dia (9h de Brasília), seguida de um discurso. No entanto, devido ao frio polar que assola a capital americana, a cerimônia não acontecerá nas escadarias do Capitólio, como dita a tradição, mas dentro do edifício que foi invadido por uma multidão de apoiadores de Trump há pouco mais de quatro anos, em uma tentativa de impedir a certificação da vitória de Joe Biden. Logo após a cerimônia, o presidente em fim de mandato, Joe Biden, e Kamala Harris, vice-presidente e candidata presidencial derrotada por Trump nas eleições de novembro, se despedirão.

Excepcionalmente, devido às temperaturas congelantes, a posse será transmitida ao vivo na Capital One Arena, uma grande arena no centro de Washington com capacidade para cerca de 20 mil pessoas. O tradicional desfile, geralmente realizado na extensa esplanada do Mall, também será transferido para esse local, onde inicialmente eram esperados 7.500 participantes. Donald Trump prometeu se juntar ao público após prestar o juramento.

O dia histórico será encerrado à noite com os tradicionais bailes. Estão previstos três discursos do novo presidente republicano. As comemorações começam no sábado à noite com uma recepção e um espetáculo de fogos de artifícios em Sterling, um dos clubes de golfe de Trump localizado a menos de uma hora de Washington (Virgínia).

No domingo à tarde, ele fará um comício em Washington para milhares de seus apoiadores. Uma cerimônia na Catedral Nacional encerrará as celebrações da posse na terça-feira. - Segurança e frio -