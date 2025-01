Colômbia extradita para os Países Baixos traficante conhecida como 'A Madrinha'

“A mulher é conhecida no mundo do crime como a 'Madrinha' de Amsterdã”, acrescentou o Ministério Público, sem informar seu nome.

De acordo com o Ministério Público, a suspeita desempenhou um papel fundamental no tráfico de cocaína da América do Sul desde meados da década de 2020.

“A Madrinha” já havia sido condenada em 2017 pelo tribunal de Amsterdã por planejar o tráfico de drogas. Ela também é suspeita de estar diretamente envolvida na importação de 230 quilos de cocaína para a Espanha, interceptada em 25 de novembro de 2020.

As autoridades holandesas trabalharam em estreita colaboração com as autoridades colombianas e espanholas e conseguiram identificar a mulher depois de interceptar e descriptografar mensagens do aplicativo Sky ECC.

Em 2024, 17 suspeitos foram presos em conexão com a investigação e 66 buscas foram realizadas na região de Roterdã e fora dos Países Baixos.