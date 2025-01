China registra uma das menores taxas de crescimento econômico em décadas

O Gabinete Nacional de Estatísticas anunciou, nesta sexta-feira (17), um crescimento do Produto Interno Bruto de 5% no ano passado, ligeiramente abaixo dos 5,2% em 2023.

Esse desenvolvimento ocorre "em uma situação séria e complicada, na qual as pressões externas e as dificuldades internas aumentam", disse a agência estatística.

Segundo analistas consultados pela AFP, essa desaceleração continuará nos próximos dois anos, com crescimento de 4,4% em 2025 e uma queda abaixo de 4% no ano seguinte.

Em uma rara notícia positiva, os dados oficiais desta semana mostraram que as exportações da China atingiram um recorde no ano passado.

A segunda maior economia do mundo não conseguiu se recuperar da pandemia, apesar do levantamento das medidas restritivas contra a covid-19 que prejudicaram a atividade durante anos.

"A China sofre uma crise de confiança, não de crédito. Famílias e empresas não confiam na economia o suficiente para pegar empréstimos, não importa o quão barato seja", disse ele.

Dados publicados pelo Gabinete Nacional de Estatística confirmam o problema do consumo interno.

As vendas no varejo, um indicador-chave do sentimento do consumidor, cresceram 3,5% em 2024, um declínio significativo em relação aos 7,2% do ano anterior.

A produção industrial, por outro lado, melhorou de 4,6% em 2023 para 5,8% no ano passado.

