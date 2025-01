Washington reforça segurança para posse de Trump

A Casa Branca, o Capitólio e partes do percurso do desfile pela Avenida Pensilvânia já estão cercados por barreiras metálicas de 2,4 metros de altura.

A cidade se prepara para receber menos visitantes em 20 de janeiro do que na primeira posse de Trump, há oito anos, quando as autoridades anteciparam até um milhão de pessoas.

Cerca de 25.000 agentes das forças de segurança e militares estão se concentrando em Washington, de acordo com Matt McCool, agente especial do Serviço Secreto dos Estados Unidos, a agência responsável por proteger as personalidades.

"O que é diferente é que estamos em um ambiente de maior ameaça", explicou.

A violência manchou a corrida presidencial do ano passado, com uma tentativa de assassinato contra Trump em julho, durante um comício no estado da Pensilvânia, no qual uma pessoa morreu.

Dois meses depois, as forças de segurança localizaram um fuzil apontado para o campo de golfe onde estava o magnata republicano. Ambos os incidentes foram considerados falhas operacionais do Serviço Secreto.