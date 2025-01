Suspeito de ataque em mercado de Natal na Alemanha tem opiniões 'islamofóbicas' e de extrema direita'

O suspeito pelo ataque a um mercado de Natal em Magdeburgo, na Alemanha, no final de dezembro, é um homem "mentalmente perturbado", com uma "islamofobia marcante" e influenciado por "ideologias de extrema direita", destacou na quinta-feira (16) a ministra do Interior alemã, Nancy Faeser.

Seus distúrbios de comportamento haviam sido objeto de "105 relatórios" por parte das autoridades regionais e federais, mas esses "indícios [...] não estavam disponíveis de forma centralizada em nenhum lugar", indicou também Faeser.