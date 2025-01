Sheinbaum considera 'boa notícia' postura de Marco Rubio de cooperar com México em segurança

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, considerou, nesta quinta-feira (16), como uma “boa notícia” a posição do próximo chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, que defendeu a cooperação com o governo mexicano no combate ao tráfico de drogas. “Foi muito boa a declaração dele, de que o Departamento de Estado buscaria a coordenação com o governo mexicano, e é exatamente isso que temos defendido. Portanto, acho que é uma boa notícia”, disse a líder esquerdista durante sua habitual coletiva de imprensa.

Rubio, nomeado por Donald Trump como futuro secretário de Estado, apoiou na quarta-feira, durante uma audiência no Senado, a ideia de trabalhar "em cooperação" com o México na luta contra os cartéis que, segundo ele, têm "controle operacional sobre enormes faixas das regiões fronteiriças" entre os dois países.

“É apenas um fato lamentável, que teremos de enfrentar com nossos parceiros no México”, disse o político nascido em Cuba durante a audiência para confirmá-lo no cargo. Sheinbaum também concordou com a abordagem de Rubio com relação à possibilidade de designar os cartéis mexicanos como organizações terroristas estrangeiras, um recurso que o próximo secretário de Estado descreveu como uma “ferramenta imperfeita”, mas que ele não descartou. “Obviamente, também concordamos com isso. Declarar (um) grupo (como) terrorista tem muitas implicações. Portanto, mantenho essa parte da colaboração. Acreditamos em sua palavra”, acrescentou a presidente.

Na quarta-feira, Rubio destacou “três áreas de atrito” com o México: “comércio e violações de acordos comerciais”, controle do “problema de migração na fronteira” e “violência” de grupos transnacionais. Sheinbaum enfatizou, por sua vez, que haverá espaço para “coordenação de alto nível” assim que o presidente Trump e sua equipe assumirem o cargo na próxima segunda-feira, sempre dentro de uma estrutura de respeito à soberania de ambas as nações, acrescentou. O presidente eleito declarou recentemente que o México é governado por cartéis de drogas, ao que Sheinbaum respondeu dizendo que em seu país “o povo governa”.