Secretário do Tesouro dos EUA promete 'idade de ouro econômica'

O indicado de Donald Trump para chefiar o Departamento do Tesouro afirmou, nesta quinta-feira (16), que o programa econômico do republicano inaugurará "uma nova idade de ouro econômica" nos Estados Unidos, durante uma audiência no Senado para confirmá-lo para o cargo.

"Acredito que o presidente Trump tem uma oportunidade de uma geração para inaugurar uma nova era de ouro econômica que criará empregos, riqueza e prosperidade para todos os americanos", disse Scott Bessent quatro dias antes da posse do magnata.