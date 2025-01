Primeiro-ministro britânico está em Kiev para firmar ambicioso acordo de segurança

O premiê trabalhista realiza sua primeira viagem como chefe do governo britânico a Kiev desde que chegou ao cargo em julho.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, está na Ucrânia nesta quinta-feira (16) para firmar um amplo acordo de segurança "por 100 anos" com Kiev, onde foi surpreendido por sirenes antiaéreas.

A visita também ocorre a poucos dias do retorno de Donald Trump à Casa Branca, com apreensão por parte da Ucrânia e das potências ocidentais acerca das declarações do presidente eleito de que poderia realizar um corte drástico na ajuda militar e financeira dos Estados Unidos.