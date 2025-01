Notícia de que cessar-fogo em Gaza foi finalmente negociado traz esperança, diz Lula

Também na quarta, o governo brasileiro divulgou nota dizendo ter tomado conhecimento, "com grande satisfação", do anúncio de cessar-fogo na região.

A gestão aproveitou para "apelar" pela "retomada imediata" do processo de paz entre israelenses e palestinos e reiterou seu compromisso com a solução de dois Estados.

"O governo brasileiro tomou conhecimento, com grande satisfação, do anúncio, pelos governos do Catar, do Egito e dos Estados Unidos, de cessar-fogo na Faixa de Gaza. Se confirmado oficialmente pelas partes envolvidas, o acordo interrompe conflito que, em 15 meses, vitimou fatalmente mais de 46 mil palestinos, com grande proporção de mulheres e crianças, e mais de 1.200 israelenses, além de mais de 160 jornalistas e 265 funcionários das Nações Unidas", afirmou o governo em nota divulgada.