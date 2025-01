Nintendo anuncia seu novo console Switch 2 para 2025

A gigante japonesa de videogames Nintendo revelou, nesta quinta-feira (16), seu próximo console, o Switch 2, com lançamento previsto para 2025, na esperança de replicar o sucesso do Switch, o terceiro console mais vendido de todos os tempos.

O anúncio também mostra algumas imagens do jogo Mario Kart. O último jogo da série, "Mario Kart 8", vendeu mais de 64 milhões de cópias no Switch original

"O Nintendo Switch 2 rodará jogos que serão exclusivos dele, além de versões físicas e digitais dos jogos do Nintendo Switch", disse a empresa, um recurso especialmente esperado pelos fãs, pois garante um catálogo considerável de jogos desde seu lançamento.

No entanto, "alguns jogos do Nintendo Switch podem não ser compatíveis com o Nintendo Switch 2 ou podem não ser totalmente compatíveis com ele", acrescentou, sem dar mais detalhes.