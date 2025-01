Medvedev, 3 vezes vice na Austrália, é eliminado na 2ª rodada por Tien, de 19 anos

Finalista em três das últimas quatro edições do Aberto da Austrália, o russo Daniil Medvedev (5º ATP) foi eliminado na segunda rodada, na madrugada desta sexta-feira (16) em Melbourne, pelo americano Learner Tien (121º), de 19 anos, por 6-3, 7-6 (7/4), 6-7 (8/10), 1-6 e 7-6 (10/7).

No duelo contra Tien, Medvedev salvou um match point no tie-break do terceiro set. Ele resistiu então, mas acabou sucumbindo depois numa partida de 4 horas e 49 minutos, que terminou por volta das 3h da manhã na Austrália (13h de Brasília).

Tien, que entrou na chave principal vindo do qualifying, chega pela primeira vez à terceira rodada de um 'major', aos 19 anos. Ele enfrentará no sábado o francês Corentin Moutet (69º), que derrotou o americano Mitchell Krueger nesta quinta-feira.

Foi a primeira vez que Tien enfrentou o ex-número 1 do mundo russo mas desde o primeiro minuto mostrou confiança, o que o levou a conquistar o primeiro set com certa tranquilidade (6-3) e o segundo com mais dificuldades (7-6).