Manchester United vence Southampton de virada no fim (3-1) com hat-trick de Amad Diallo

Em desvantagem no placar até os 82 minutos de jogo, o Manchester United reagiu a tempo e venceu por 3 a 1 o último colocado, o Southampton, nesta quinta-feira (16), no encerramento da 21ª rodada da Premier League.

Um hat-trick de Amad Diallo (82', 90' e 90'+4), o promissor atacante marfinense de 22 anos que tem sido importante para o United nos últimos tempos, deu alegria aos torcedores em Old Trafford, que temiam o pior depois que o Southampton abriu o placar aos 43 minutos com um gol contra do uruguaio Manuel Ugarte.