Israel acusa Hamas de descumprir pontos do frágil projeto de trégua em Gaza

Israel acusou o Hamas, nesta quinta-feira(16), de descumprir alguns pontos do frágil acordo de trégua e libertação de reféns na guerra de Gaza, e realizou novos bombardeios, aguardando sinal verde do Executivo para o projeto anunciado.

Mas o Gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que o Hamas "descumpriu partes do acordo em uma tentativa de obter concessões de última hora", em um comunicado.

A Defesa Civil em Gaza disse que Israel bombardeou várias áreas do território palestino desde o anúncio do acordo, matando pelo menos 73 pessoas e ferindo centenas.

O principal líder do Hamas, Sami Abu Zuhri, negou as acusações, dizendo que "não têm fundamentos".

Vários países e organizações acolheram o pacto, que foi comemorado na Faixa de Gaza devastada pela guerra que eclodiu em 7 de outubro de 2023, após um sangrento ataque do Hamas a Israel que deixou 1.210 mortos, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP com base em dados oficiais israelenses.

Em Tel Aviv, o aposentado Simon Patya disse que sentiu "grande alegria" por alguns reféns terem retornado vivos, mas também "grande tristeza por aqueles que retornaram em sacos, e isso será um golpe muito forte, moralmente".

Dois líderes de partidos de extrema direita do governo de Netanyahu se opuseram publicamente ao acordo, incluindo o ministro das Finanças Bezalel Smotrich, que o chamou de "perigoso", e o da Segurança Nacional Itamar Ben Gvir, que o chamou de "desastroso".

Os principais pontos do acordo foram revelados pelo primeiro-ministro do Catar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, e Joe Biden, cujos países, junto com o Egito, mediaram as negociações.