HRW denuncia 'erosão' dos direitos humanos, ainda mais ameaçados por Trump

De Gaza ao Sudão, passando por Mianmar, Haiti, Venezuela e Nicarágua, o mundo testemunhou em 2024 "as violações mais extremas", denunciou a diretora da organização, Tirana Hassan, em entrevista à AFP por ocasião da publicação, nesta quinta-feira (16), do relatório anual da organização.

A inação "covarde" de muitos governos na defesa do direito internacional e das instituições favorece a "erosão" das regras internacionais, denuncia a ONG Human Rights Watch, que teme que o retorno de Donald Trump à Casa Branca piore a situação.

Marcado por mais de 70 eleições em outros tantos países e conflitos mortais, 2024 foi um teste para "a integridade das instituições democráticas" e do direito internacional, diz o relatório de quase 550 páginas que analisa a situação em mais de cem países.

"Quando os governos deixam de agir para proteger civis em perigo, eles não estão apenas abandonando-os à morte e aos ferimentos, mas também minando as normas que protegem as pessoas ao redor do mundo", diz o relatório.

Guerras e outras crises humanitárias, marcadas pela "covarde relutância de muitos governos" em combater violações de direitos, revelaram "a erosão das normas internacionais para a proteção de civis e o devastador custo humano quando são pisoteadas", insiste este guardião dos direitos humanos no mundo.

No entanto, muitos governos "falharam neste teste", disse a HRW, que cita "a crescente repressão" na Rússia, Índia, Venezuela e Nicarágua, e conflitos armados em Gaza, Sudão e Ucrânia.

O primeiro e mais importante deles são os Estados Unidos de Joe Biden, que "continuaram transferindo armas para Israel", apesar das "crescentes evidências do uso de armas americanas para cometer crimes de guerra e matar civis" em Gaza, lembra Tirana Hassan.

No banco dos réus estão "autocratas" que "fortaleceram seu poder em países como Rússia" e Mali, assim como "democracias liberais" que "nem sempre são defensoras confiáveis dos direitos humanos, seja em casa ou no exterior".

A situação pode piorar com o retorno de Donald Trump à Casa Branca na próxima semana, adverte a HRW, que teme que ele "repita ou amplie as graves violações de direitos" observadas durante seu primeiro mandato, o que envia uma mensagem aos autocratas "para fazer o mesmo".

Se os Estados Unidos se afastarem novamente do sistema multilateral, "isso deixará um enorme vácuo que será preenchido por atores oportunistas como a China, que gostariam de nada mais do que poder avançar com suas políticas contrárias aos direitos", acrescenta.

Apesar deste panorama sombrio da situação dos direitos humanos no mundo, "nem tudo é pessimismo", insiste, lembrando que, diante da inação dos governos, a Justiça internacional e os movimentos populares estão tomando o lugar, como o que em agosto derrubou ex-primeira-ministra Sheikh Hasina do poder em Bangladesh, quando ela governava o país com mão de ferro.

Esses "movimentos de resistência" destacam uma "realidade crucial: a luta por direitos é frequentemente liderada por pessoas comuns cansadas da injustiça e da corrupção", diz a HRW.