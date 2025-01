'HelloQuitX': pesquisadores franceses facilitam êxodo de usuários do X

“Muitos usuários são reféns de seu público no X”, disse à AFP David Chavalarias, matemático do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França (CNRS, na sigla em francês) que criou o conceito ‘HelloQuitteX’.

Nas últimas semanas, os anúncios do abandono do X por instituições, ministérios, personalidades e outros se multiplicaram em todo o mundo.

As últimas, que incluem organizações ambientais como o Greenpeace França, organizações de ajuda a migrantes como a Cimade e de direitos humanos, denunciam “a ausência de moderação” e algoritmos que “favorecem a proliferação de conteúdo de ódio”.

- "Processo complexo" -

O “HelloQuitX”, cujo nome é uma brincadeira com a marca japonesa “Hello Kitty”, tem como objetivo ajudar os usuários do X a “migrar suas comunidades” para o Bluesky e o Mastodon, que são considerados “mais compatíveis com a privacidade e a liberdade de expressão”, de acordo com seus criadores.