Fritz atropela Garin e vai à 3ª rodada do Aberto da Austrália

O tenista número 4 do mundo, Taylor Fritz, se juntou ao atual campeão Jannik Sinner (1º) e seus rivais Alexander Zverev (2º) e Carlos Alcaraz (3º) na terceira rodada do Aberto da Austrália nesta quinta-feira (16), com mais um triunfo tranquilo e rápido.

Finalista do último Aberto dos Estados Unidos, o americano venceu por 3 sets a 0, com parciais de 6-2, 6-1 e 6-0 pela segunda rodada contra o chileno Cristian Garin (150º), vindo do qualy. Antes desta partida, Fritz já havia vencido seu compatriota Jenson Brooksby (sem classificação no ranking), num duelo em que perdeu apenas cinco games.