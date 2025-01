EUA: futuro secretário do Tesouro promete 'Idade de Ouro econômica'

"Acho que o presidente Trump tem a oportunidade de uma geração de lançar uma nova Idade de Ouro econômica, que vai gerar empregos, riqueza e prosperidade para todos os americanos", disse Scott Bessent, durante a audiência no Senado para confirmá-lo no cargo. "Podemos marcar o começo de uma nova era de prosperidade mais equilibrada, que vai beneficiar todos os americanos e reconstruir famílias e comunidades em todos os países."

O indicado de Donald Trump para chefiar o Departamento do Tesouro afirmou nesta quinta-feira (16) que o programa do republicano vai marcar o começo de "uma nova Idade de Ouro econômica" nos Estados Unidos.

Trump também quer impor tarifas de 10% a 20% sobre todos os produtos que entram nos Estados Unidos, e de 60% a 100% sobre os produtos procedentes da China.

Defensor fervoroso do livre-comércio, Bessent acredita que os efeitos inflacionários das tarifas podem ser nulos, principalmente se elas forem introduzidas gradualmente. Ele está convencido de que os consumidores americanos não acusarão o golpe, tampouco as pequenas empresas, porque, segundo ele, os produtos americanos se tornarão mais competitivos.

Nas últimas semanas, Trump ameaçou impor tarifas de 25% sobre produtos do México e do Canadá, que fazem parte do acordo de livre-comércio norte-americano T-MEC, negociado e assinado durante seu primeiro mandato. Outra meta é reduzir os gastos federais, em um momento em que o déficit público deve ultrapassar 7% do PIB neste ano.