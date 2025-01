CEO do TikTok irá à posse de Trump

O CEO do TikTok, Shou Chew, participará da cerimônia de posse do presidente eleito, Donald Trump, em 20 de janeiro, informou a imprensa americana nesta quinta-feira (16), em um momento em que o aplicativo enfrenta uma possível proibição nos Estados Unidos.

De acordo com o The New York Times, Chew é um dos convidados de honra e se sentará ao lado de pessoas próximas a Trump e de autoridades do alto escalão. Outros líderes do setor de tecnologia também estarão presentes, como Elon Musk (Tesla, X e SpaceX), Mark Zuckerberg (Meta) e Jeff Bezos (Amazon).