Associated Press fornecerá conteúdo ao Gemini, IA generativa do Google

"A AP fornecerá um fluxo de notícias em tempo real para ajudar a gerar respostas relevantes no aplicativo Gemini", indicou um responsável do Google, Jeffer Zaidi, em um blog.

A agência de notícias americana Associated Press fornecerá conteúdos de atualidade à Inteligência Artificial generativa Gemini do Google, anunciou a gigante da tecnologia na quarta-feira.

Embora essas parcerias ainda sejam relativamente raras, alguns meios de comunicação desenvolveram recentemente acordos com participantes de IA generativa para melhorar a relevância das respostas de seus modelos, capazes de produzir todos os tipos de conteúdo com apenas uma solicitação de linguagem natural.

A AP e o Google já trabalhavam juntos no conteúdo de notícias que aparece no motor de busca do Google.

A OpenAI, criadora da principal ferramenta ChatGPT, com sede nos EUA, e o veículo de mídia Axios, dos EUA, anunciaram na quarta-feira um acordo de três anos que permitirá que o ChatGPT use os artigos do site para formular respostas.

Em troca, a startup de Sam Altman se comprometeu a financiar a abertura de quatro novas redações da Axios nos EUA, em Pittsburgh (Pensilvânia), Kansas City (Missouri), Boulder (Colorado) e Huntsville (Alabama).

A OpenAI também fechou um acordo com a Associated Press que lhe permite usar os arquivos da agência desde 1985, bem como parcerias com o diário francês Le Monde, o grupo espanhol Prisa Media (El País, As) e o jornal britânico de negócios Financial Times, do grupo News Corp da família Murdoch.