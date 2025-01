Zelenski propõe trocar prisioneiros de guerra norte-coreanos por ucranianos

Presidente da Ucrânia diz que país prendeu dois soldados da Coreia do Norte e sugere troca por prisioneiros ucranianos detidos na Rússia.O presidente da Ucrânia,Volodimir Zelenski, afirmou neste domingo (12/01) que Kiev está pronta para trocar soldados norte-coreanos presos neste sábado na Ucrânia por soldados ucranianos detidos na Rússia. "Além dos primeiros soldados capturados da Coreia do Norte, sem dúvida haverá mais. É uma questão de tempo até que nossas tropas consigam capturar outros", escreveu Zelenski nas redes sociais. O presidente ucraniano compartilhou um vídeo mostrando o interrogatório dos dois prisioneiros de guerra norte-coreanos. No vídeo, um prisioneiro está deitado em uma cama de beliche, enquanto o outro está sentado na cama com um curativo enrolado ao redor do queixo. Zelenski acrescentou que pode haver outras opções para os soldados norte-coreanos que não desejam retornar ao seu país de origem. "Aqueles que expressarem o desejo de aproximar a paz, espalhando a verdade sobre esta guerra na língua coreana, terão essa oportunidade", disse. Até o momento, nem Moscou nem Pyongyang reconheceram que norte-coreanos foram enviados para lutar contra a Ucrânia. Tropas norte-coreanas na Ucrânia No sábado, Zelenski disse que as forças ucranianas capturaram dois soldados norte-coreanos feridos na região de Kursk, na fronteira com a Rússia. Foi a primeira vez que Kiev anunciou a captura de soldados da Coreia do Norte desde que Pyongyang enviou tropas para apoiar a Rússia na guerra. Zelenski disse que os prisioneiros estavam recebendo "assistência médica necessária" e estavam sob custódia do Serviço de Segurança da Ucrânia em Kiev. Acredita-se que a Coreia do Norte tenha enviado cerca de 12.000 soldados para a Rússia. No mês passado, a Coreia do Sul informou que ao menos mil soldados norte-coreanos morreram ou foram feridos até agora. Zelenski disse ainda que a mídia também teria acesso aos prisioneiros. "O mundo precisa saber a verdade sobre o que está acontecendo", afirmou. gq (DW, AFP, dpa, Reuters)