Países Baixos ordenam que Venezuela reduza representação diplomática

Após essa ordem, França, Itália e os Países Baixos poderão manter apenas três diplomatas em suas embaixadas em Caracas, uma medida que o governo holandês qualificou como uma "escalada".

Os diplomatas que permanecerem no país deverão contar com uma "autorização escrita" do Ministério das Relações Exteriores venezuelano "para se deslocar por mais de 40 quilômetros a partir da Praça Bolívar", no centro de Caracas, anunciou o chefe da diplomacia venezuelana, Yván Gil.

"Foi apresentada uma objeção contra a restrição de viagem imposta e foi declarado que, se essa medida realmente for mantida, considerarei outras medidas aqui nos Países Baixos", disse Veldkamp.