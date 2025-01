Mistral, a joia francesa da IA generativa que quer desafiar os gigantes americanos

Fundada há menos de dois anos, a start-up francesa Mistral AI, especializada em inteligência artificial generativa, teve uma ascensão meteórica e se tornou a principal esperança da Europa contra os gigantes americanos. A empresa fechou uma rodada de financiamento de 600 milhões de euros (cerca de 660 milhões de dólares ou 3,9 bilhões de reais) em 2024, a maior arrecadação de fundos da French Tech do ano, de acordo com a KPMG, elevando sua avaliação para quase 6 bilhões de euros (37,3 bilhões de reais).

Foi fundada em abril de 2023 por Arthur Mensch, formado em renomadas universidades francesas e ex-colaborador do laboratório de IA DeepMind do Google, juntamente com dois compatriotas que são ex-pesquisadores da Meta, Guillaume Lample e Timothée Lacroix.

A jovem empresa arrecadou mais de 1 bilhão de euros (cerca de 6,2 bilhões de reais) em menos de um ano. "Nos próximos dez anos, a nossa ambição é ser um dos atores que moldarão a tecnologia e a maneira como a usamos", disse Arthur Mensch à AFP na sede da startup em Paris, onde não há nenhum logotipo. A Mistral oferece, entre outras coisas, um robô conversacional de IA chamado Le Chat, semelhante ao famoso ChatGPT da OpenAI, que agora poderá acessar o conteúdo de texto da AFP em seis idiomas para formular respostas relacionadas a eventos e informações da atualidade, anunciaram ambas as empresas nesta quinta-feira (16).

Também fornece um grande modelo de linguagem (Mistral Large) especializado em geração de texto e modelos especializados capazes de processar imagens ou gerar código. - 'Estrela' – "É uma estrela" que surgiu em um momento em que os investidores queriam ver uma "OpenAI à francesa", diz Claude de Loupy, especialista em inteligência artificial aplicada a idiomas. Seu ponto forte foi apresentar modelos de "excelente qualidade" desde o início, acrescenta.

A empresa optou por modelos de código aberto (acesso livre ao código de programação), em contraste com muitos de seus concorrentes americanos, como OpenAI e Anthropic, acusados de serem caixas-pretas. Isso "permite que nossos clientes implantem as soluções em sua infraestrutura, com uma governança de dados muito melhorada em comparação com nossos concorrentes americanos", explica Arthur Mensch. A jovem empresa também se destacou com seus modelos menores, que são instalados em computadores ou smartphones e consomem menos energia, portanto são mais baratos que seus concorrentes.

Além disso, assinou vários acordos de distribuição com Google, Microsoft, Amazon e IBM para tornar seus produtos facilmente acessíveis. A Mistral emprega cerca de 100 pessoas em suas instalações recém-reformadas em Paris, mas tem planos de expansão. A startup, que ainda não deu lucro, se concentra em seu desenvolvimento na França e no exterior. Possui um escritório no Reino Unido e recentemente abriu sedes nos Estados Unidos (em Palo Alto, Califórnia) e em Singapura. "A inteligência artificial generativa é uma revolução que afetará o mundo inteiro e todas as regiões do mundo estão cientes, em velocidades diferentes, de que precisam embarcar e fazer isso com um certo grau de independência dos atores americanos", diz Mensch.