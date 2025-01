Marco Rubio afirma que Venezuela está sendo governada por 'organização do narcotráfico'

Marco Rubio, escolhido pelo presidente eleito Donald Trump como próximo chefe da diplomacia dos Estados Unidos, afirmou nesta quarta-feira (15) que a Venezuela "não está sendo governada por um governo", mas sim por "uma organização do narcotráfico que se empoderou como um Estado-nação".

Durante uma audiência no Senado para sua confirmação no cargo, Rubio criticou a administração do presidente em fim de mandato, Joe Biden, por negociar com o mandatário venezuelano, Nicolás Maduro, "que aceitou realizar eleições", mas que "foram completamente falsas".