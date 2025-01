Los Angeles aguarda com ansiedade uma trégua dos ventos

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Haverá "uma grande melhora nesta noite e amanhã, embora ainda haja algumas áreas preocupantes", disse à AFP Ryan Kittell, do Serviço Meteorológico Nacional(NWS). Partes do condado de Los Angeles e do vizinho Ventura permaneceram no estado de "Situação Particularmente Perigosa", uma designação oficial que vigorava antes dos incêndios da semana passada.