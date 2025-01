Hellas Verona, da Itália, é comprado por fundo de investimentos americano

"O Presidio Investors, uma sociedade de capital privado com sede em Austin, Texas, e Maurizio Setti têm o prazer de anunciar a aquisição de 100% da propriedade do Hellas Verona", informou o clube em comunicado.

O Hellas Verona, que atualmente ocupa a 17ª posição no Campeonato Italiano, foi adquirido pelo fundo de investimentos americano Presidio Investors, anunciou o clube nesta quarta-feira (15).

O fundo terá o "compromisso de desenvolver a base criada pelo Sr. Setti durante sua liderança no clube nas últimas treze temporadas", continua a nota.

O valor da operação não foi divulgado, mas de acordo com a imprensa italiana, ficará entre 120 milhões de euros e 130 milhões de euros (de R$ 746,6 milhões a R$ 808,8 milhões pela cotação atual).

O ex-proprietário Maurizio Setti, um empresário do setor têxtil, continuará envolvido no clube em um cargo criado para ele, o de assessor sênior para as operações de futebol.

Com a negociação, o Hellas Verona passará a ser comandado por Italo Zanzi, americano de origem italiana que durante muito tempo trabalhou na Confederação das Associações de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf) e na MLB, a liga profissional de beisebol dos Estados Unidos.