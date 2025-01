EUA proíbe controverso corante para alimentos e medicamentos

O produto em questão é o corante sintético chamado eritrosina, criado a partir do petróleo e também conhecido como E127 na Europa e “Red 3” na América do Norte. Ele é usado para dar às cápsulas de alimentos ou medicamentos uma aparência de rosa a vermelho vivo.

As autoridades americanas anunciaram, nesta quarta-feira (15), que proibirão o uso em alimentos e medicamentos de um controverso corante vermelho que há mais de 30 anos é conhecido por causar câncer em animais, uma grande vitória para os grupos de defesa do consumidor.

Até o momento, ele foi encontrado em cerca de 3.000 produtos alimentícios vendidos nos Estados Unidos, de acordo com o banco de dados do grupo ambientalista EWG. De doces e frutas enlatadas a bebidas e até mesmo substitutos vegetarianos do bacon.