Escritor britânico Neil Gaiman nega denúncias de agressão sexual

A New York Magazine publicou na segunda-feira uma investigação sobre o testemunho de oito mulheres que acusam o autor de “Sandman”, “Stardust - O Mistério da Estrela”, “Coraline” e “O Livro do Cemitério” de estupro e agressão sexual.

O escritor britânico de fantasia e ficção científica Neil Gaiman rejeitou as acusações de estupro e agressão sexual contra ele, dizendo que teve relações que não fossem consentidas.

As mulheres que testemunharam tinham vinte e poucos anos na época dos fatos e, em sua maioria, eram admiradoras do escritor, que nega as acusações.

“Estou longe de ser uma pessoa perfeita, mas nunca tive relações sexuais não consentidas. Nunca”, escreveu o escritor de 64 anos em seu blog.

As mulheres que o acusam alegam relações sexuais não consensuais obtidas por surpresa ou coerção, assim como práticas degradantes e sadomasoquistas.