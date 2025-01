AFP conclui acordo com empresa de IA Mistral para uso de seus artigos

Esse tipo de acordo é relativamente raro no mundo, embora tenha começado a proliferar em 2024.

A maioria dos veículos de comunicação negociou até agora com a OpenAI, sediada na Califórnia, que assinou contratos com o jornal econômico britânico Financial Times, o jornal francês Le Monde e o grupo alemão Springer, editor do jornal Bild.

"Este é o primeiro acordo entre dois atores com ambições globais, com alcance global para a AFP, mas com raízes europeias firmemente estabelecidas", disse o presidente da agência, Fabrice Fries.