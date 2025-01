Wall Street fecha com resultados mistos à espera de dados da inflação nos EUA

A bolsa de Nova York fechou com resultados mistos nesta terça-feira (14), após a divulgação do índice de preços ao produtor, uma medida da inflação nos Estados Unidos que antecede o índice de preços ao consumidor (IPC), que será divulgado na quarta-feira.

A inflação no atacado ficou abaixo do esperado nos Estados Unidos em dezembro, de acordo com dados oficiais publicados nesta terça-feira.