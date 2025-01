Venezuela limita representação de França, Países Baixos e Itália por 'conduta hostil'

França, Itália e Países Baixos poderão ter apenas três diplomatas em suas embaixadas na Venezuela devido a uma decisão do governo do presidente Nicolás Maduro, que considera que esses países tiveram uma "conduta hostil" após sua questionada reeleição.

O aeroporto internacional Simón Bolívar, que serve Caracas, fica a 23 km da praça, portanto, os diplomatas poderão sair de avião do país sem permissão do governo.

"Os diplomatas deverão contar com autorização por escrito da nossa Chancelaria para se deslocar a mais de 40 quilômetros da Praça Bolívar [no centro] de Caracas, garantindo o cumprimento estrito de suas funções", acrescentou Gil.

Maduro tomou posse na sexta-feira para um terceiro mandato consecutivo de seis anos, após ser proclamado vencedor das eleições de 28 de julho, as quais a oposição considerou fraudulentas e reivindicou a vitória do exilado Edmundo González Urrutia.

O plano parecia improvável desde o início, segundo analistas. No dia em questão, Maduro tomou posse no Parlamento, controlado pelo chavismo, e depois participou de um ato no qual as Forças Armadas, mais uma vez, lhe juraram lealdade e submissão.

O novo mandato de Maduro, que o projeta para 18 anos no poder, foi classificado como uma "farsa" pelos Estados Unidos, enquanto a União Europeia (UE), como bloco, afirmou que o governante de esquerda "carece de legitimidade".

A UE anunciou a adoção de novas sanções contra "15 pessoas responsáveis por minar a democracia" e pediu uma "solução democrática e negociada".