UE afirma que China discrimina equipamentos médicos europeus em licitações

Um relatório de 12 páginas sobre as investigações da Comissão constatou que as restrições chinesas “afetam todas as categorias de dispositivos médicos”.

A UE citou “evidências claras de que a China limita o acesso dos produtores europeus de dispositivos médicos a seus contratos governamentais de forma injusta e discriminatória”.

Nesse contexto, a UE considerará contramedidas à luz do Instrumento de Contratação Pública Internacional (IPI), que busca promover a reciprocidade no acesso aos mercados de compras.