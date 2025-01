Presidente do Barcelona reitera que clube cumpre fair play financeiro

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, reiterou nesta terça-feira (14) que o clube cumpre com o fair play financeiro para ter Dani Olmo e Pau Víctor no elenco, reinscritos depois de terem seus registros retirados pela LaLiga e pela Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

"O Barça voltou a estar quite com o fair play financeiro da LaLiga. Isto nos permite contratar normalmente", declarou Laporta em entrevista coletiva dois dias depois da vitória do time catalão por 5 a 2 sobre o Real Madrid na decisão da Supercopa da Espanha.