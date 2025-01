Partido da extrema direita alemã distribui folheto de campanha em forma de 'bilhete de deportação'

A polícia alemã anunciou, nesta terça-feira (14), que abriu uma investigação após o partido de extrema direita AfD distribuir folhetos de campanha em forma de "bilhetes de deportação" para migrantes irregulares, no âmbito de sua campanha para as eleições legislativas de fevereiro.

A seção do Alternativa para a Alemanha (AfD) em Karlsruhe confirmou em seu site a criação deste "bilhete de deportação" com seu logo, que imita um cartão de embarque de uma companhia aérea.

No verso do bilhete, a AfD defende, entre outras coisas, a "expulsão de todas as pessoas obrigadas a deixar o território" alemão.

No documento vem escrito "passagem de ida em classe econômica" para um "migrante ilegal" saindo da Alemanha com destino a um "país de origem seguro".

O folheto oferece à AfD "a oportunidade de comunicar aos eleitores essas demandas completamente legítimas e de acordo com a lei de uma maneira simplificada", justificou a seção local.

Esse material de propaganda eleitoral "está sendo distribuído atualmente em Karlsruhe da maior forma possível e sem requisitos ou restrições particulares", acrescentou.

Algumas pessoas viram no horário de fechamento, 18h, um código neonazista baseado nas iniciais de Adolf Hitler, já que a A e a H são as letras 1 e 8 do alfabeto (1=A e 8=H). A seção local do partido rejeitou as acusações.