Medvedev sofre, mas avança à 2ª rodada do Aberto da Austrália

O tenista russo Daniil Medvedev, número 5 do mundo e três vezes finalista do Aberto da Austrália, sofreu para avançar à segunda rodada do torneio nesta terça-feira (14), vencendo de virada tailandês Kasidit Samrej (N.418).

Medvedev fechou o jogo em 3 sets a 2, com parciais de 6-2, 4-6, 3-6, 6-1 e 6-2, em três horas e oito minutos.