Lille elimina Olympique de Marselha nos pênaltis na Copa da França

O Lille surpreendeu e eliminou o Olympique de Marselha fora de casa, no estádio Vélodrome, com uma vitória nos pênaltis (4-3 após um empate em 1 a 1) nesta terça-feira (14) pelos 16-avos de final da Copa da França, apesar de ter sofrido um gol de empate nos últimos instantes do tempo regulamentar, marcado pelo brasileiro Luis Henrique.

Dos seis duelos desta terça-feira, quatro foram decididos nos pênaltis.