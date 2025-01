Extrema direita britânica empata com trabalhistas em intenções de voto, diz pesquisa

O partido de extrema direita Reform UK, com 25% das intenções de voto, desafiaria o Partido Trabalhista pelo primeiro lugar com 26% se as eleições fossem realizadas neste momento, segundo uma pesquisa publicada nesta terça-feira (14) pelo instituto YouGov.

Segundo esta pesquisa, a primeira sobre intenções de voto do YouGov desde as eleições que levaram à vitória trabalhista em 4 de julho, os conservadores estão em terceiro lugar (22%), após permanecer quatorze anos no poder até seis meses atrás.