Estátuas de Trump com pose de Buda fazem sucesso na China

Quando se pensa em Donald Trump, raramente se associa sua imagem à calma e serenidade. No entanto, estátuas de porcelana do presidente eleito dos Estados Unidos na postura de meditação de Buda estão decolando na China.

As obras do designer e escultor chinês Hong Jinshi são vendidas por entre 999 e 20.000 yuans (US$ 140 e US$ 2.700 ou R$ 855 e R$ 16.490, na cotação atual), dependendo de seu tamanho.