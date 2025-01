Brasil e Benin estreitam relações diplomáticas

Cultura, ancestralidade e cooperação internacional marcaram a missão oficial ao Benin liderada pela ministra da Cultura, Margareth Menezes (foto). A comitiva cumpriu cinco dias de compromissos institucionais e culturais. Cultura, ancestralidade e cooperação internacional marcaram a missão oficial ao Benin liderada pela ministra da Cultura, Margareth Menezes (foto). A comitiva cumpriu cinco dias de compromissos institucionais e culturais.

Durante a missão, seus integrantes visitaram locais sagrados e culturais do país, como o Museu Panthéon Noir et Africain (Panteão Negro e Africano) e a Grande Mesquita, ambos em Porto-Novo, considerada a cidade mais brasileira do Benin.

Outro destaque da viagem foi a instalação do Comitê de Implementação dos Acordos Culturais, como forma de ampliar a cooperação nas artes, audiovisual e no patrimônio cultural. A instalação ocorreu durante o Festival das Culturas Ancestrais, nas cidades de Cotonou e Uidá, no Benin, quando são celebradas a espiritualidade e as tradições do país da África Ocidental. A viagem reforçou a importância dos laços históricos e culturais que unem Brasil e Benin. Os dois países compartilham costumes e tradições fundamentais para a formação da identidade brasileira, herdadas de pessoas escravizadas. A ministra Margareth Menezes explicou os objetivos da viagem. “Expandir essa relação [entre os dois países] e fortalecê-la ainda mais. Para nós, é uma grande honra representar o presidente Lula e o governo brasileiro nesse primeiro movimento de fortalecimento das relações entre Benim e o Brasil”, disse ela.



O Ministro da Cultura do Benim, Jean-Michel Abimbola, também se manifestou sobre a visita.