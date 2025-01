Blue Origin adia para quinta-feira o lançamento do foguete New Glenn

A empresa disse que o lançamento seria feito na manhã de quinta-feira (16), com uma nova janela de três horas a partir da 1h (06h00 GMT ou 03h00 no horário de Brasília).

A empresa Blue Origin, do fundador da Amazon, Jeff Bezos, cancelou novamente o lançamento inaugural de seu enorme foguete New Glenn na noite de segunda-feira após enfrentar problemas climáticos.

Adiamentos são comuns na indústria aeroespacial. Inicialmente previsto para domingo, o lançamento já havia sido adiado por um dia, devido a condições "desfavoráveis" do mar.

Com esta missão, apelidada de NG-1, o magnata Bezos mira diretamente no homem com a maior fortuna do mundo, Elon Musk, cuja empresa SpaceX domina o mercado de lançamentos orbitais com seus foguetes Falcon 9 e Falcon Heavy.

- Rivalidade -