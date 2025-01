Blinken propõe papel para a ONU no pós-guerra em Gaza

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, propôs, nesta terça-feira (14), a presença de forças de segurança internacionais e um papel temporário para a ONU a fim de estabilizar Gaza quando a guerra terminar, mas acrescentou que Israel deve aceitar uma via para a criação de um Estado palestino.

Segundo o governo americano, as negociações no Catar estão prestes a resultar em um cessar-fogo na guerra devastadora desencadeada há 15 meses, quando combatentes do grupo islamista palestino Hamas lançaram um ataque em solo israelense que deixou 1.210 mortos, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP com base em números oficiais israelenses.