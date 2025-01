Bahia anuncia contratação do atacante Willian José

"Aos 33 anos de idade, o jogador assinou vínculo com o Esquadrão de Aço até o fim da temporada 2026", informou o clube em comunicado.

O Bahia anunciou nesta terça-feira (14) a contratação do atacante Willian José, que chega para reforçar o setor ofensivo da equipe em sua primeira participação na Copa Libertadores em 36 anos.

Em seu período no futebol europeu, Willian José teve destaque em clubes da Espanha como Real Sociedad (2016-2021) e Betis (2021-24), pelos quais conquistou a Copa do Rei em 2020 e 2022, respectivamente.

O jogador também passou pelo Real Madrid Castilla e disputou um jogo do Campeonato Espanhol com o time principal, em 2014.

Antes de fazer as malas para o Velho Continente em 2014, Willian José vestiu as camisas de Grêmio, Santos e São Paulo. Com o Tricolor paulista, foi campeão da Copa Sul-Americana em 2012.