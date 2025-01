Amazon investirá 'mais de US$ 5 bilhões' em centro de dados no México

A gigante americana do comércio eletrônico Amazon investirá mais de US$ 5 bilhões (R$ 30,3 bilhões na cotação atual) em um centro de dados no México, anunciaram o governo e a empresa nesta terça-feira (14), em um momento em que a chegada de Donald Trump à Casa Branca anuncia ventos protecionistas na América do Norte.

"O investimento da Amazon Web Services de mais de US$ 5 bilhões [...] é uma soma de esforços que demonstra nosso compromisso integral com o México", disse Paula Bellizia, diretora para a América Latina da Amazon Web Services (AWS), durante a coletiva de imprensa matinal da presidente do México, Claudia Sheinbaum.