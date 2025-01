Ventos devem ganhar força e Los Angeles se prepara para piora em incêndios

Ventos perigosos são esperados novamente em Los Angeles nesta segunda-feira, 13, ameaçando o progresso dos bombeiros contra os incêndios florestais que devastaram uma área de 142 km² no sul do Estado americano da Califórnia.

No fim de semana, os bombeiros conseguiram melhorar a situação no incêndio de Eaton, perto de Pasadena. Ao todo os incêndios em Los Angeles já deixaram 24 mortos. Outras 16 pessoas foram dadas como desaparecidas e autoridades alertaram que o número de fatalidades deve aumentar.

Cerca de 150 mil pessoas no condado de Los Angeles seguem sem voltar para suas casas, com mais de 700 moradores em abrigos.

De acordo com o xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna, 20 pessoas foram presas em zonas de incêndios após relatos de roubos.

A cidade de Los Angeles terá uma pausa no clima propício para incêndios no final desta semana, de acordo Rich Thompson do National Weather Service. A velocidade do vento cairá na quinta-feira, 16, e permanecerá baixa durante o fim de semana. "Para este fim de semana, a situação deve melhorar", disse ele. "Umidade mais alta, apenas os ventos típicos da brisa do mar."

Prevendo uma melhora no clima, a maioria das escolas no Distrito Escolar Unificado de Los Angeles reabrirá nesta segunda-feira, depois que todas as escolas da cidade foram fechadas na semana passada. O superintendente Alberto Carvalho disse que decidiu que era hora de reabrir as escolas, pois os ventos diminuíram um pouco e os incêndios começaram a ser contidos lentamente.(Com agências internacionais).