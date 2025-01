Swiatek vence Siniakova e avança à 2ª rodada do Aberto da Austrália

Enfrentando uma especialista em duplas, primeira colocada do mundo nessa categoria, Swiatek venceu por 6-3 e 6-4 em 1 hora e 20 minutos.

A tenista polonesa Iga Swiatek, segunda do ranking mundial, se classificou nesta segunda-feira (13) em Melbourne para a 2ª rodada do Aberto da Austrália graças à vitória em dois sets sobre a tcheca Katerina Siniakova (50ª).

"Com certeza não foi uma primeira rodada fácil. Por isso estou feliz por ter avançado", disse a polonesa após a partida.

"Ela estava jogando muito bem e eu só precisava ser mais proativa. Fiz isso no segundo set, então estou contente."

A cinco vezes vencedora do Grand Slam se junta na 2ª rodada às suas rivais, a bielorrussa Aryna Sabalenka (1ª), classificada no domingo, e à americana Coco Gauff (3ª), que garantiu a classificação nesta segunda-feira ao derrotar sua compatriota Sofia Kenin (74ª), vencedora do Aberto da Austrália em 2020.

Ela vai enfrentar a eslovaca Rebecca Sramkova (49ª), que venceu a americana Katie Volynets (60ª) nesta segunda com parciais de 3-6, 6-2 e 6-2.