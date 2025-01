Suécia manda navios militares ao Báltico e diz que não está em paz e nem em guerra

A Suécia anunciou neste domingo, 12, o envio de três navios de guerra para o Mar Báltico como parte de um esforço da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) para aumentar a presença naval na região. A decisão tem o objetivo de inibir casos de sabotagem da infraestrutura subaquática, um mês depois de cabos submarinos terem sido rompidos no Báltico. Segundo o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, a Suécia não está em guerra, mas também não está em uma situação de paz. O país entrou na Otan em março do ano passado junto com a Finlândia, após abandonar décadas de uma política de neutralidade militar em resposta à guerra na Ucrânia, que aumentou o temor de ameaças expansionistas da Rússia. Essa é a primeira contribuição da Suécia como integrante da aliança.

O Exército sueco também vai contribuir com uma aeronave de vigilância, informou o governo. A guarda costeira do país irá contribuir com quatro navios para monitorar o Báltico e outras sete embarcações estão de prontidão.

Em uma coletiva de imprensa neste domingo, Kristersson citou a ameaça de ataques híbridos na região, que envolvem os casos de sabotagem. Desde 2013, pelo menos dez cabos submarinos, responsáveis por ligar os países nórdicos e bálticos à Europa Central em áreas de comércio e energia, foram danificados. "A verdadeira paz requer liberdade e a ausência de conflitos sérios entre países. Nós e nossos vizinhos estamos expostos a ataques híbridos, realizados não com robôs e soldados, mas com computadores, dinheiro, desinformação e o risco de sabotagem", declarou o premiê, de acordo com a agência de notícias sueca TT. Pelo menos dois incidentes envolveram navios acusados de arrastar as âncoras no Báltico. Em dezembro, a polícia sueca começou a investigar o rompimento de um cabo entre a Finlândia e a Estônia e passou a suspeitar de um navio registrado nas Ilhas Cook com o nome de Eagle S, que carregava petróleo russo. Além dos três países citados, a Alemanha e a Lituânia também afirmaram que foram prejudicadas pelo incidente.-