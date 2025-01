São Paulo fecha parceria com Stuttgart para intercâmbio de jogadores da base

O São Paulo fechou uma parceria com o Stuttgart, da Alemanha, para internacionalização da marca e fazer intercâmbio de jogadores das categorias de base, informou o clube paulista nesta segunda-feira (13).

"Essa parceria com o Stuttgart será mais um importante passo para a nossa entrada no mercado europeu e para a internacionalização da marca. Presente em nosso DNA, o trabalho com a base é fundamental para o futuro do São Paulo", disse o presidente do Tricolor, Julio Casares, citado em comunicado.